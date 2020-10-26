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Mehmet Selçuk (Hoca)

Mehmet Selçuk (Hoca)

Mehmet Selçuk (Hoca)
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 Izgın Mahallesinden Hacı Mıstık hocanın oğlu, Mustafa ve Emine Selçuk’un kardeşi, Hacı Hasan ve İsmail Hakkı kardeşlerin babaları, Osman Selçuk’un amcası, Murtaza hocanın amcaoğlu Durmuş Yıldırım’ın dayıoğlu Mehmet Selçuk (Hoca)  vefat etmiştir. 
Cenazesi 27 Ekim Salı günü Kahramanmaraş’ta saat 10.00’da cenaze namazı  kılınarak Kahramanmaraş Hasancık Kabristanlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0 531 667 30 19 oğlu İsmail,
0 541 392 41 05 Murtaza Selçuk,
0 542 541 87 46 Osman Selçuk,
0 505 376 06 41 Durmuş Yıldırım
0 536 514 00 90 ağabeyi Mustafa Selçuk 


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