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Mehmet Sefa Öcal 92 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Kudumi Öcal’ın oğlu,

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Mehmet Sefa Öcal 92 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Kudumi Öcal’ın oğlu, Avukat Şerafettin Öcal, merhum Müşerref Şenay’ın abisi, Dr. Ayla Öcal Sifoğlu, Ali Öcal kardeşlerin babası, Prof. Dr. Turgay Öcal, Av Turgut Öcal, Ertuğrul Öcal ve Erdal Öcal’ın amcaları, gazetemiz ortaklarından Ökkaş Saatçı’nın amcası oğlu, Mehmet Sefa Öcal, 92 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Aralık 2016 günü Ataköy Ömer Doruk Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı Kabaklı Mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye içini telefon: 0 533 735 11 93 oğlu Ali Öcal.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Arif BİLGİN 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin, ailesinin ve Ökkeş Bey'in başı sağ olsun...

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mevlüt akın 1 hafta önce

ALLAH Rahmet eylesin

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Mesut Koprubasi 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşAllah...

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Halil Akın 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.

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ALİ AKARSU 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN. GERİDE KALAN EŞ DOST VE AKRABALARINA RABBİM SABIRLAR VERSİN.MAHALLELİ BİR ABİMİZİ KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ

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