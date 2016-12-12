Ceyhan mahallesinden merhum Kudumi Öcal’ın oğlu, Avukat Şerafettin Öcal, merhum Müşerref Şenay’ın abisi, Dr. Ayla Öcal Sifoğlu, Ali Öcal kardeşlerin babası, Prof. Dr. Turgay Öcal, Av Turgut Öcal, Ertuğrul Öcal ve Erdal Öcal’ın amcaları, gazetemiz ortaklarından Ökkaş Saatçı’nın amcası oğlu, Mehmet Sefa Öcal, 92 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Aralık 2016 günü Ataköy Ömer Doruk Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı Kabaklı Mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye içini telefon: 0 533 735 11 93 oğlu Ali Öcal.
YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.