Mehmet Şahin 25 yaşında

Aslen Ekinözü ilçesi Gaziler mahallesinden olup, Karaelbistan Mahallesinde ikamet eden Abdurrahman ve Asiye Şahin ailesinin oğlu, Mustafa Şahinler’in torunu, Cuma, Mustafa Selim Şahin, Fadime Kandilli ve Sema Şahin kardeşlerin kardeşi, Abdurrezzak, Abdurrahim, H.Ali, Ercan ve Emrah Şahin kardeşlerin yeğenleri, Öğretmen Selahattin, Ahmet, Necati Şahin kardeşlerin yeğenleri, Mehmet Şahin, Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olmuştur.

Cenazesi 10 Şubat 2017 günü Cuma namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan Mahallesi eski Hizmet Alanı bölgesinde kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 543 303 56 15 dayısı Öğretmen Selahattin Şahin.

0 542 642 78 15 amcası Abdurrahim Şahin.