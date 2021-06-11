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Mehmet Şahan  78 yaşında

Mehmet Şahan  78 yaşında
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Kandil mahallesinden merhume Hatun ve merhum Gücünü Mevlüt namı ile anılan Mevlüt Şahan'ın oğlu; Ömer, Veli, Gülbeyaz, Menekşe, İkram, Emine kardeşlerin kardeşi, İnşaat ustası Sezai Şahan , Uzman Çavuş Sezgin Şahan, öğretmen Zabit Şahan, Termik Santral Personeli Muhammed Şahan ve Zahide, Kifayet, Zeliha, Tuğba kardeşlerin babası Safinaz Şahan'ın eşi,Huzurevi Müdürü Remzi Şahin'in eniştesi. Gücünü Mehmet namı ile anılan Mehmet Şahan vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Esentepe mahallesi Bahçelievler cami yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Sezai Şahan: 544 321 25 02

Zabit Şahan 0542 721 25 02

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şahan  78 Yaşında
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