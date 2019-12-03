Mehmet Öztürk 86 yaşında

Aslen Alkayaoğlu Mahallesinden olup Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Halil ve Döndü Öztürk’ün oğlu Doğan Öztürk, Ahmet Öztürk, Ayşe Has, Meliha Bütün’ün babaları, Hüseyin Has ve Esat Bütün’ün kayınbabası Mehmet Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi 04 Aralık 2019 Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi No:13’de okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 506 542 99 86 Doğan Öztürk,
0 555 700 68 68 Hüseyin Has,
0 532 267 53 47 Esat Bütün.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi No:13’de okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 506 542 99 86 Doğan Öztürk,
0 555 700 68 68 Hüseyin Has,
0 532 267 53 47 Esat Bütün.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun öztürk ailesine taziyelerimi sunarım