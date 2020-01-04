Taşburun mahallesinden merhum Gani Özeren'in oğlu, merhum Hülya, Süheyla,Garip ve Güzeyda kardeşlerin abisi, Şaban, Hacı, Medet, Arif, Mustafa ve İhsan Özeren kardeşlerin yeğeni, Belediye Fen İşleri Md.Cebrail Çatalbaş'ın kaynı, Almanya'da yaşayan Mehmet Özeren vefat etmiştir.
04 Ocak 2019 Cumartesi günü Taşburun Camiinde cenaze namazı kılınarak Taşoluktaki aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 542 787 94 06 dayıoğlu Sabit
Mehmet Özeren 55 yaşında,
Mehmet Özeren 55 yaşında,
04 Ocak 2020 Cumartesi 12:03
Taşburun mahallesinden merhum Gani Özeren'in oğlu, merhum Hülya, Süheyla,Garip ve Güzeyda kardeşlerin abisi, Şaban, Hacı, Medet, Arif, Mustafa ve İhsan Özeren kardeşlerin yeğeni, Belediye Fen İşleri Md.Cebrail Çatalbaş'ın kaynı, Almanya'da yaşayan Mehmet Özeren vefat etmiştir.
Merhuma Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin sevenlerine sabırlar dilerim Allahım merhametiyle yargılansın amin
Merhum Mehmet kardeşimin Makamı Cennet Ruhu şad olsun. Bütün Özeren Ailesinin Başı sağolsun Allah sabırlar versin. Recep Kandeger Berlin Almanya
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İbrahim Gövcecik, Hollanda
Rabbim gani gani rahmet eylesin ruhu şad mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun tüm yakinlarinin basisagolsun