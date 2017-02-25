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Mehmet Ötegen 62 yaşında

Gökçek mahallesinden merhum Hasan-Hatice Ötegen ailesinin oğlu,

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Mehmet Ötegen 62 yaşında

Gökçek mahallesinden merhum Hasan-Hatice Ötegen ailesinin oğlu, Elbistan Ortaokulu Müdürü Ramazan, şehir içi halk otobüsü çalışanı Hacı Ömer, Hamit, Erdal, Vedat ve Hasibe Ötegen kardeşlerin babası, Murat ve İbrahim Ötegen kardeşlerin abisi, Belediye personeli Mustafa Ötegen’in amcası, İlyas, Ali, Nedim, İbrahim, Memet, Hasan, Nurettin, Yüksel ve Adem kardeşlerin amcası oğlu, çarşı esnaflarından Mehmet Ötegen, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Şubat 2017 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Gökçek Camiinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Eldelek Cad. Sanayi Camii arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 500 95 72 oğlu Ramazan,

0 541 249 58 15 yeğeni Mehmet Ali Türk.

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