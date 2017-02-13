Mehmet Öksüz 68 yaşında

Eldelek mahallesinden Hamza Öksüz’ün oğlu, Elektrikçi Zeynel Öksüz, Ünal Öksüz, Safure Doğan, Zeliha Cırık, Servet Tok, Gülay Elmas, Savet Çalıkoğlu, Songül Özen kardeşlerin kardeşi, Şeker Fab. emekli Ferudun Öksüz, Enver ve Zekeriye Öksüz kardeşlerin yeğeni, Devrim, Deniz, Ulaş, Nuri ve Emine Öksüz kardeşlerin babası, İskenderun Demir Çelik’ten emekli Mehmet Öksüz, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi; 14 Şubat 2017 günü Eldelek Camiinden alınarak aile mezarlığında toprağa verilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i; Orhangazi Mahallesi, Kuba Camisi doğu karşısı (Ertuğrul İlköğretim Okulu civarı ve Shell Petrol karşısı) kardeşi Zeynel Öksüz’ün evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 654 84 77 kardeşi Zeynel,
0 541 206 46 96 amcası Ferudun,
0 506 119 43 67 oğlu Devrim.