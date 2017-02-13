Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Öksüz 68 yaşında

Eldelek mahallesinden Hamza Öksüz’ün oğlu

Bu haber kez okundu.

Mehmet Öksüz 68 yaşında

Eldelek mahallesinden Hamza Öksüz’ün oğlu, Elektrikçi Zeynel Öksüz, Ünal Öksüz, Safure Doğan, Zeliha Cırık, Servet Tok, Gülay Elmas, Savet Çalıkoğlu, Songül Özen kardeşlerin kardeşi,  Şeker Fab. emekli Ferudun Öksüz, Enver ve Zekeriye Öksüz kardeşlerin yeğeni, Devrim, Deniz, Ulaş, Nuri ve Emine Öksüz kardeşlerin babası, İskenderun Demir Çelik’ten emekli Mehmet Öksüz, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi; 14 Şubat 2017 günü Eldelek Camiinden alınarak aile mezarlığında toprağa verilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i; Orhangazi Mahallesi, Kuba Camisi doğu karşısı (Ertuğrul İlköğretim Okulu civarı ve Shell Petrol karşısı) kardeşi Zeynel Öksüz’ün evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 654 84 77 kardeşi Zeynel,

0 541 206 46 96 amcası Ferudun,

0 506 119 43 67 oğlu Devrim.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58

banner25

banner55