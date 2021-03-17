Ceyhan Mahallesinden İlyas ve Nadire Bayrı ailesinin oğlu, Mekser Özgenç'in damadı, Hayri, Mevlüt, İsmet Bayrı, Gülkız Mıhçı, Sakine ve Orhan kardeşlerinin kardeşi, Mehmet Mıhcı'nın kardeşi, Dr. Özgül Bayrı, özel kolej işletmecisi Murat ve Hakan Bayrı kardeşlerin babası,Mehmet Muzaffer Bayrı 17/03/2021 çarşamba günü Mersin'de vefat etmiştir.Taziye için telefonlar0 505 386 20 81 oğlu Özgür Bayrı0 531 555 10 00 oğlu Murat Bayrı0 533 552 93 72 oğlu Hakan Bayrı
Mehmet Muzaffer Bayrı 75 yaşında,
17 Mart 2021 Çarşamba 13:50