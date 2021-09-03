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Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 

Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 
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Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 
Çiçek Mahallesinden merhum Börklü Mustafa namı ile anılan Müstafa ve merhuma Fatma Erdal ailesinin oğlu, Mehmet, Ahmet ve Fadime Kazan kardeşlerin kardeşi, Cuma, Halime, Züleyha, İdris, Fatma ve Rabiya kardeşlerin babası, Mehmet Cerit, Sefer Erdal, Serhat Yıldırım ve İbrahim Tatar’ın kayınpederi, Emekli röntengen teknisyeni İbrahim Erdal ve Kargo personeli Abdullah Erdal’ın amcası Mustafa Erdal 02.09.2021 günü vefat etmiştir. 
Taziyesi çiçek Mahallesinde kendi hanesindedir. 
Taziye için telefonlar 
0539 238 33 20 kardeşi Ahmet 
0543 861 72 39 oğlu Cuma Erdal

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Mustafa Erdal 75 Yaşında
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