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Mehmet Marangoz 18 yaşında;

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Mehmet Marangoz 18 yaşında;
 
İğde mahallesinden Abit ve Safiye Marangoz ailesinin oğlu, Hasan, Hüseyin, Mutlu ve Ejder Marangoz kardeşlerin kardeşi, Mehmet ve Bayram Marangoz ile Halil, Ali ve  Abdullah Günal'ın yeğenleri, Mehmet Marangoz elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2016 pazar  günü İğde mahallesinde aile mezarlığına defnedildi. 
Kuran-ı Kerim'i İğde mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
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Recep KARPINAR Hollanda 2 ay önce

Mehmet kardeşimize Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.Başta komşumuz, Abit abi ve amcası Mehmet abi olmak üzere tüm akrabalarının başı sağolsun

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Ferhat Demir 2 ay önce

Yüce Allah'ın Rahmetine Kavuşan Merhum Mehmet MARANGOZ kardeşimize Allah'tan Rahmet, Diler Kabri Cennet bahçelerinden biri Geride kalan Annesi babası kardeşleri ve Yakın Akrabaları nada Başsağlığı dilerim .......... Mekanı CENNET OLSUN......

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MEHMET GÜNEŞ [tedaş 2 ay önce

MERHUM MEHMET MARANĞOZA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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MUSTAFA MARANGOZ 2 ay önce

Rabbim peygamber efendimize komşu eylesin.

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Bahittin Saykın Almanya 2 ay önce

Elim bir kaza sonucu Hakkın rahmetine kavuşan kardeşime Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

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M.Zekeriya Marangoz 2 ay önce

Genç yeğenimin , ani ölümüne tüm dostları gibi bizler de çok üzüldük.Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum.Kederli aile etrafına dostlarına tüm yakınlarına sabır temenni ediyorum. Hepinizin başı sağ olsun.

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HUSEYİN ONAT 2 ay önce

Mehmet mekanın cennet olsun... canım kardeşim.. tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum...

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meydan simsek 2 ay önce

ALLAH RAHMET ETSIN ANASINA BABASINA ALLAHIM SABIRLAR VERSIN BASINIZ SAGOLSUN

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