Mehmet Marangoz 18 yaşında;
06 Kasım 2016 Pazar 20:59
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06 Kasım 2016 Pazar 20:59
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Yüce Allah'ın Rahmetine Kavuşan Merhum Mehmet MARANGOZ kardeşimize Allah'tan Rahmet, Diler Kabri Cennet bahçelerinden biri Geride kalan Annesi babası kardeşleri ve Yakın Akrabaları nada Başsağlığı dilerim .......... Mekanı CENNET OLSUN......
MERHUM MEHMET MARANĞOZA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.
Rabbim peygamber efendimize komşu eylesin.
Elim bir kaza sonucu Hakkın rahmetine kavuşan kardeşime Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.
Genç yeğenimin , ani ölümüne tüm dostları gibi bizler de çok üzüldük.Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum.Kederli aile etrafına dostlarına tüm yakınlarına sabır temenni ediyorum. Hepinizin başı sağ olsun.
Mehmet mekanın cennet olsun... canım kardeşim.. tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum...
ALLAH RAHMET ETSIN ANASINA BABASINA ALLAHIM SABIRLAR VERSIN BASINIZ SAGOLSUN
Mehmet kardeşimize Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.Başta komşumuz, Abit abi ve amcası Mehmet abi olmak üzere tüm akrabalarının başı sağolsun