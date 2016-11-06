Mehmet Marangoz 18 yaşında;

İğde mahallesinden Abit ve Safiye Marangoz ailesinin oğlu, Hasan, Hüseyin, Mutlu ve Ejder Marangoz kardeşlerin kardeşi, Mehmet ve Bayram Marangoz ile Halil, Ali ve Abdullah Günal'ın yeğenleri, Mehmet Marangoz elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2016 pazar günü İğde mahallesinde aile mezarlığına defnedildi.

Kuran-ı Kerim'i İğde mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.