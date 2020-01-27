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Mehmet Mahir Uğurlu 95 yaşında

Mehmet Mahir Uğurlu 95 yaşında
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Uğurluoğluk kabilesinden merhum Abdulvahab oğlu, merhume Feriha Uğurlu’nun eşi, Münevver, Selma, Şenel, Hatice, Münir ve Demet kardeşlerin babaları, Fevzi Güzel, Abuzer Yıldırım, Erdoğan Gökçek, Havan Topsakal, Aysel uğurlu, Erol Cömert’in kayınbabaları ilçe ziraat dairesi eski Md. Ziraat teknikeri Mehmet Mahir Uğurlu vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Ocak Salı Öğle Namazı Ulu Cami Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Cad. Orman İşletme dairesi karşında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Tel:

0533 812 97 18 Münir Uğurlu oğlu

0542 562 66 00 Erol Cömert damadı


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