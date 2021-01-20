Mehmet Kurt 50 yaşında

Esentepe mahallesinden merhum Nurhan ve Sefkat Kurt’un oğlu, Cemal Kurt, Zehra Bastıkoğlu ve Hatice Usta’nın kardeşleri, Türkan Kurt’un eşi, Nurhan, Ahmet, Muhammed, İhsan ve Fatma Senar kardeşlerin babası, Erdal Bastıkoğlu ve Naci Usta’nın kayınbiraderi, Mikail Yıldırım’ın bacanağı Mehmet Kurt vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik camiinde namazı kılınarak garip mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Telefonları
Abisi Cemal Kurt 0532 780 77 41
oğlu Nurhan Kurt 0553 575 46 89
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah