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Mehmet Kurt 50 yaşında

Mehmet Kurt 50 yaşında

Mehmet Kurt 50 yaşında

Esentepe mahallesinden merhum Nurhan ve Sefkat Kurt’un oğlu, Cemal Kurt, Zehra Bastıkoğlu ve Hatice Usta’nın kardeşleri, Türkan Kurt’un eşi, Nurhan, Ahmet, Muhammed, İhsan ve Fatma Senar kardeşlerin babası, Erdal Bastıkoğlu ve Naci Usta’nın kayınbiraderi, Mikail Yıldırım’ın bacanağı Mehmet Kurt vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik camiinde namazı kılınarak garip mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Telefonları

Abisi Cemal Kurt 0532 780 77 41

oğlu Nurhan Kurt 0553 575 46 89


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Kurt 50 Yaşında
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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Şadi zincikiran 7 saat önce

ALAH rahmet eylesin mekanı
cennet olsun inşAllah ailesinin başı sağ olsun sabırlar diliyorum

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Adem Kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu Istanbul 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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İnş.Müh.Fuat TAŞAN 6 saat önce

Cenab-ı hakk rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim

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Mehmet Adsal (Sağıroğlu) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah nur içinde yatsın Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz

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İlhan COLAK 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Hacı Bekir CENGİZLER 6 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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