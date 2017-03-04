Mehmet Ketmen 97 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden İdris, İsmet, Hikmet ve Reşat Ketmen kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası’ndan emekli Tahsin Bostan, TCDD’den emekli Nedim Bak, TKİ’den emekli Muharrem Tekebaba, Hazı Ahmet Gökçecik ve hal esnaflarından Alper Fındık’ın kayınbabası, merhum Fahri Kitiz ve Nuri Kitiz’in enişteleri eski demirci esnaflarından Mehmet Ketmen, 4 Mart 2017 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark arkası Keçebirler Sokak kendi hanesinde okunmaktadır.
Ketmen ailedine taziyelerimi bildirir basiniz ssg olsun mekani Cennet olsun derim.