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Mehmet Ketmen 97 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden İdris, İsmet, Hikmet ve Reşat Ketmen kardeşlerin babası,

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Mehmet Ketmen 97 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden İdris, İsmet, Hikmet ve Reşat Ketmen kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası’ndan emekli Tahsin Bostan, TCDD’den emekli Nedim Bak,  TKİ’den emekli Muharrem Tekebaba, Hazı Ahmet Gökçecik ve hal esnaflarından Alper Fındık’ın kayınbabası, merhum Fahri Kitiz ve Nuri Kitiz’in enişteleri eski demirci esnaflarından Mehmet Ketmen, 4 Mart 2017 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark arkası Keçebirler Sokak kendi hanesinde okunmaktadır. 

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Nejdet ZOR 1 gün önce

Ketmen ailedine taziyelerimi bildirir basiniz ssg olsun mekani Cennet olsun derim.

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Bahittin Saykin Almanya 1 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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Emin Özkara 1 gün önce

Allah rahmet eylesin yakinlarinin basi sag olsun

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gönül hamza TOPSAKAL 1 gün önce

Merhum mehmet amcaya ALLAHDAN RAHMET Evlatlarına damatlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz mehmet amcanın toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah MERSİN

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