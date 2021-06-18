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Mehmet Keser 64 yaşında

Mehmet Keser 64 yaşında
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Köprübaşı mahallesinden merhum sünnetçi Nakşi namı ile anılan Nakşi ve Zahide Keser ailesinin oğlu, merhum Recep, sünnetçi Zeki, Selahattin, mobilyacı Yücel, EÜAŞ personeli Arif, Öğretim Görevlisi Doç. Hayri ve Çelikler Holding personeli Bülent Keser kardeşlerin abisi, Şebnem ve Sancar kardeşlerin babası, emekli Öğretmen Mehmet Keser 18 Haziran 2021 günü vefat etmiştir.

Cenazesi Cuma namazına müteakiben Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Köprübaşı mahallesi Ceyhan Camii Sokak Sünnetci Nakşi Apt. kendi hanesinde okunacaktır..

Taziye için telefonlar :

0 535 245 88 23 kardeşi Zeki

0 536 332 09 07 kardeşi Selahattin

0 542 732 25 35 kardeşi Yücel

0 545 915 79 21 kardeşi Arif

0 505 783 24 64 kardeşi Hayri

0 542 732 11 99 kardeşi Bülent

0 505 912 95 15 oğlu Sancar Keser

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Keser 64 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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GÜRSEL CERİT 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.

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MEVLÜT BEKÇİ (ANKARA) 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve sevenlerine sabır ve başsaglıgı dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 4 saat önce

Merhum Mehmet Keser'e Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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Mustafa TURAN 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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OSMAN ŞAHİN İZMİR 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun kabri nurla dolsun yakınlarının başı sağolsun.

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