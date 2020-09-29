Merhum Yusuf ve Bağdat Kebeli ailesin oğlu, İsmail, Tahsin, Hüsne, İsmihan, Fatma, Makbule, Remziye, Songül, Elif ve Emel kardeşlerin ağabeyi, Ayşe, Yakup, Hatice, Tuğba, Şeyma, Yusuf, Ali, Emre, Burak, Aleyna, Asude kardeşlerin babaları, TKİ emekli işçisi Mehmet Kebeli, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 30 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yanı oğlunun evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 576 67 40 oğlu Yakup,
0 534 712 98 42 kardeşi İsmail,
0 530 468 72 15 kardeşi Tahsin.