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Mehmet Kaya 85 yaşında

Taşburun (Ketizmen) mahallesinden Durdu Kaya’nın oğlu

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Mehmet Kaya 85 yaşında

            Taşburun (Ketizmen) mahallesinden Durdu Kaya’nın oğlu, merhum Durdu, Zekeriya, Doğan ve Nazım Kaya kardeşlerin babası, Mehmet Kaya, 17 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir.

            Taziye için telefon: 0 543 281 31 44 oğlu Zekeriya.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

merhum mehmet kaya amcaya cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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Esat ORTA 2 ay önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Kaya ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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selim selçuk çulha 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mehmet beyazit İHLAS BİSİKLET 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleten başınız sağolsun

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Yemliha Ozturk 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun ve ailesine sabirlar versin.

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Edip KURTULUŞ 2 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Edip KURTULUŞ

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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