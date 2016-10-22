Mehmet Kaya 85 yaşında

Taşburun (Ketizmen) mahallesinden Durdu Kaya’nın oğlu, merhum Durdu, Zekeriya, Doğan ve Nazım Kaya kardeşlerin babası, Mehmet Kaya, 17 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Taziye için telefon: 0 543 281 31 44 oğlu Zekeriya.
22 Ekim 2016 Cumartesi 10:18
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Taşburun (Ketizmen) mahallesinden Durdu Kaya’nın oğlu, merhum Durdu, Zekeriya, Doğan ve Nazım Kaya kardeşlerin babası, Mehmet Kaya, 17 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Taziye için telefon: 0 543 281 31 44 oğlu Zekeriya.
Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Kaya ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cümleten başınız sağolsun
ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun ve ailesine sabirlar versin.
Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Edip KURTULUŞ
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA
merhum mehmet kaya amcaya cenabı Allahtan rahmet kederli ailesine sevenlerine tüm eş dost ve hısım akrabalarına baş sağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.