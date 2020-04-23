Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Kaya 82 yaşında

Mehmet Kaya 82 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Mehmet Kaya 82 yaşında
Güblüce mahallesinden merhum Memik Hüseyin Kaya ve merhume Ümüs Kaya ailesinin oğlu, Osman Eker'in damadı, merhum Memik Ahmet, Memik Mustafa, Hacı Mevlüt, Merhume Hatice Kaplan, Zahide Genç. Fadime Vicdan ve Aişe Erdoğan kardeşlerin Kardeşi. Mehmet, Emin, emekli Astsubay Samet, Elif, Ümmügül ve Miyase Kaya kardeşlerin babası,  Emine Kaya'nın eşi,  Recep Kaya ve Cuma Bozkurt'un kayınbabası,  duvar ustası Mehmet Kaya vefat etmiştir. Kuran-ı kerimi Kızılcaoba mah güzel sokak(türbe arkası) kendi hanesinde okumaktadır.  
Taziye için telefon
oğlu Mehmet Kaya 
0 555 011 27 46

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.