Güblüce mahallesinden merhum Memik Hüseyin Kaya ve merhume Ümüs Kaya ailesinin oğlu, Osman Eker'in damadı, merhum Memik Ahmet, Memik Mustafa, Hacı Mevlüt, Merhume Hatice Kaplan, Zahide Genç. Fadime Vicdan ve Aişe Erdoğan kardeşlerin Kardeşi. Mehmet, Emin, emekli Astsubay Samet, Elif, Ümmügül ve Miyase Kaya kardeşlerin babası, Emine Kaya'nın eşi, Recep Kaya ve Cuma Bozkurt'un kayınbabası, duvar ustası Mehmet Kaya vefat etmiştir. Kuran-ı kerimi Kızılcaoba mah güzel sokak(türbe arkası) kendi hanesinde okumaktadır.

Taziye için telefon

oğlu Mehmet Kaya

0 555 011 27 46

Mehmet Kaya 82 yaşında