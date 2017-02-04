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Mehmet Kaya 65 yaşında

Fakıoğlu mahallesinden Mustafa ve İnsaf Kaya ailesinin oğlu,

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Mehmet Kaya 65 yaşında

Fakıoğlu mahallesinden Mustafa ve İnsaf Kaya ailesinin oğlu, Hasan Kürk'ün damadı, İstanbul'da esnaf Mehmet Ali Kaya, Mernuş Kaya ve Tebernuş Kaya ile Ülger, Sabır ve Fadime kardeşlerin babası, Murat Güzel, İsa Elbey ve Ali Yılmaz'ın kayınpederi, 13 torun dedesi, Mehmet Kaya, astım ve Kuha hastalığına yenik düşerek 3 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Ocak Sokak kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 537 260 26 03 oğlu Tebernuş,

0 534 815 92 87 oğlu Mehmet Ali,

0 533 164 71 23 oğlu Mernuş,

0 532 651 05 41 damadı Murat Güzel.

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