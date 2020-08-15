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Mehmet Kartal 45 Yaşında

Mehmet Kartal 45 Yaşında
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İkizpınar mahallesinden Şair Mehmet Kartal ve Fadime Kartal ailesinin oğlu, Mehmet Altun'un damadı, merhum Şükrü, İbrahim, Hüseyin ve küçük İbrahim Kartal kardeşlerin yeğeni, Mesut Kartal, Şükrü Kartal, Hanım, Sakine ve Meryem kardeşlerin abisi, Selim, Fatih, Metehan ve Medine kardeşlerin babası Mehmet Kartal ikamet ettiği Fransa'da ani bir kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etmiştir.


Cenazesi 16 Ağustos 2020 Pazar günü Elbistan Hocazade Camiinde saat 10.30'da cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.


Kur’an-ı kendi hanesinde okunacaktır.


Taziye için telefon  :


0 541 608 97 17 amcası Hüseyin Kartal

 


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Mehmet Kartal 45 Yaşında
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