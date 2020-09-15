Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) 81 yaşında
15 Eylül 2020 Salı 11:57
Afşin İlçesi Kuşkayası mahallesinden merhum Abdulgaffar Hocanın oğlu, Colakoğlu kabilesinden Mevlüt Colakoğlunun torunu merhum Adalet'in eşi, Serbest Mali Müşavir Mahmut, Gelir Uzmanı İskender, Ziraat Bankası Müfettişi İbrahim, Gelir Uzmanı Abdullah, Betül ve Tekin kardeşlerin babası, Adil ve Harun Reşit Artan'ın amcaoğulları Maliye Bakanlığı Emekli Gelirler Eski Kontrolörü Yeminli Mali Müşavir Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Eylül 2020 Salı günü İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu : 0537 624 75 65 oğlu Mahmut Seyar
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Sait anteplioglu 7 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Yılmaz kalkan 6 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Mehmet şimşek 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Etem Kul 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
Adem Kancı 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.