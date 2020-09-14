Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) 81 yaşında

Afşin İlçesi Kuşkayası mahallesinden merhum Abdulgaffar Hocanın oğlu; Adil ve Harun Reşit Artan’ın amcalarının oğlu; Serbest Mali Müşavir Mahmut, Gelir Uzmanı İskender, Ziraat Bankası Müfettişi İbrahim, Gelir Uzmanı Abdullah, Betül ve Tekin Seyar kardeşlerin babası Maliye Bakanlığı Emekli Gelirler Eski Kontrolörü Yeminli Mali Müşavir Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Eylül 2020 Salı günü İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu : 0537 624 75 65 oğlu Mahmut Seyar