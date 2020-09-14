banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) 81 yaşında

Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) 81 yaşında
banner17
banner43

Afşin İlçesi Kuşkayası mahallesinden merhum Abdulgaffar Hocanın oğlu; Adil  ve Harun Reşit Artan’ın  amcalarının oğlu; Serbest Mali Müşavir Mahmut, Gelir Uzmanı İskender, Ziraat Bankası Müfettişi İbrahim, Gelir Uzmanı Abdullah, Betül ve Tekin Seyar kardeşlerin babası Maliye Bakanlığı  Emekli Gelirler Eski Kontrolörü Yeminli Mali Müşavir Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) vefat etmiştir.

 

Cenazesi 15 Eylül 2020 Salı günü İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığına  defnedilecektir. 

Taziye telefonu : 0537 624 75 65 oğlu Mahmut Seyar



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Hicazlıoğlu (Seyar) 81 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.