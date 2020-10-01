Mehmet Güney 67 yaşında

Afşin Esence mahallesinden merhum Emri ve Mine Güney’in oğlu; Hüseyin (İmam) , H.Ali Güney’in kardeşi, Emre, Erdem ve Eda kardeşlerin babası Nadire Güney’in eşi, Elbistan Belediye Personeli Salih, Emri Güneş kardeşlerin eniştesi, Mehmet Güney ani bir kalp krizi sonucu 30 Eylül 2020 Çarşamba vefat etmiştir. Cenazesi 1 Ekim 2020 Perşembe öğle namazına müteakip Esence mahallesinden kalkacaktır. Taziye evi Elbistan Memur site altı mezarlık yanı Güneş Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonu:

Oğlu Emri: 0545 440 33 46

Oğlu Erdem:0544 908 79 09