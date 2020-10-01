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Mehmet Güney 67 yaşında

Mehmet Güney 67 yaşında
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Afşin Esence mahallesinden merhum Emri ve Mine Güney’in oğlu; Hüseyin (İmam) , H.Ali Güney’in kardeşi, Emre, Erdem ve Eda kardeşlerin babası Nadire Güney’in eşi, Elbistan Belediye Personeli Salih, Emri Güneş kardeşlerin eniştesi,  Mehmet Güney ani bir kalp krizi sonucu 30 Eylül 2020 Çarşamba vefat etmiştir. Cenazesi 1 Ekim 2020 Perşembe öğle namazına müteakip Esence mahallesinden kalkacaktır. Taziye evi Elbistan Memur site altı mezarlık yanı Güneş Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonu:
Oğlu Emri:   0545 440 33 46
Oğlu Erdem:0544 908 79 09


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Mehmet Güney 67 Yaşında
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DURMUŞ ALI AYDEMIR 11 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN
AILESINE VE SEVENLERINE ALLAH SABIRLAR
VEESIN.

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Adem Kancı 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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