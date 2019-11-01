Karahüyük mahallesinden Bayram ve Fadime Günbakmaz ailesinin oğlu, Tornacı Hasan Günbakmaz, Yakup ve Ümmet Günbakmaz'ın yeğenleri, Sıttık, Musa, İsmail ve Duygu Günbakmaz kardeşlerin kardeşi, Mehmet Günbakmaz ani bir rahatsızlık sonucu 1 Kasım 2019 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Karahüyük mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 536 522 50 78 Babası Bayram
0 542 785 24 52 amcası Hasan Günbakmaz
Mehmet Günbakmaz 31 yaşında,
Mehmet Günbakmaz 31 yaşında,
01 Kasım 2019 Cuma 17:38
Karahüyük mahallesinden Bayram ve Fadime Günbakmaz ailesinin oğlu, Tornacı Hasan Günbakmaz, Yakup ve Ümmet Günbakmaz'ın yeğenleri, Sıttık, Musa, İsmail ve Duygu Günbakmaz kardeşlerin kardeşi, Mehmet Günbakmaz ani bir rahatsızlık sonucu 1 Kasım 2019 Cuma günü vefat etmiştir.