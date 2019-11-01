Mehmet Günbakmaz 31 yaşında,

Karahüyük mahallesinden Bayram ve Fadime Günbakmaz ailesinin oğlu, Tornacı Hasan Günbakmaz, Yakup ve Ümmet Günbakmaz'ın yeğenleri, Sıttık, Musa, İsmail ve Duygu Günbakmaz kardeşlerin kardeşi, Mehmet Günbakmaz ani bir rahatsızlık sonucu 1 Kasım 2019 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Karahüyük mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 536 522 50 78 Babası Bayram

0 542 785 24 52 amcası Hasan Günbakmaz