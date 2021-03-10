Mehmet Güler 66 yaşında. Merhum Recep Hafızın oğlu, Ahmet Dal'ın damadı, Nursel Güler'in eşi, Dr.Behsat, merhum Hafız Ali Güler ve Hatice Çolakoğlu kardeşlerin kardeşi, Furkan, Akif ve Ebru Güler kardeşlerin babası, Sezgin, Ayhan ve Ersin Dal'ın eniştesi, Ahmet Hocaoğlu ve Ahmet Rifat Özcan bacanakların bacanağı Mehmet Güler 10.03.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11.03.2021 Perşembe günü Ulucamide öğle namazına müteakip kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Abisi Behzat:0532 452 09 49
Oğlu Furkan: 0542 474 70 38
Oğlu Akif: 0541 938 87 87