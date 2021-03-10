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Mehmet Güler 66 yaşında

Mehmet Güler 66 yaşında
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Mehmet Güler 66 yaşında.                          Merhum Recep Hafızın oğlu, Ahmet Dal'ın damadı, Nursel Güler'in eşi, Dr.Behsat, merhum Hafız Ali Güler ve Hatice Çolakoğlu kardeşlerin kardeşi, Furkan, Akif ve Ebru Güler kardeşlerin babası, Sezgin, Ayhan ve Ersin Dal'ın eniştesi, Ahmet Hocaoğlu ve Ahmet Rifat Özcan bacanakların bacanağı Mehmet Güler 10.03.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11.03.2021 Perşembe günü Ulucamide öğle namazına müteakip kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Abisi Behzat:0532 452 09 49

Oğlu Furkan: 0542 474 70 38

Oğlu Akif: 0541 938 87 87

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Güler 66 Yaşında
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