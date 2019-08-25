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Mehmet Götürler 67 yaşında

Mehmet Götürler 67 yaşında

Mehmet Götürler 67 yaşında
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Kümbet Mahallesi’nden merhum Osman ve Döndü Götürler ailesinin oğlu, Adni Bani Götürler’in eşi, AEL personeli, Halil, Çelikler personeli Harun Götürler ile Hacer, Halime ve Hamiyet kardeşlerin babası, Mahmut, Ahmet, Güllü, merhum Bilal ve Mustafa Götürler’in kardeşi, Ali Şahin’in eniştesi, AEL personeli İlker Çolak ile Vural Şahin bacanakların kayınbabası Elbistan Belediyesi’nden emekli Mehmet Götürler, 67 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Saraykent girişi Kırmızı-Beyaz şarküteri arkasında Cihangir Park Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0544 392 9647 oğlu Harun  

0537 550 0358 oğlu Halil.


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