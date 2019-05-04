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Mehmet Geyikli 86 Yaşında

Mehmet Geyikli 86 Yaşında

Mehmet Geyikli 86 Yaşında

Uzun Çarşı Esnaflarından Merhum Köşker Turabi Ve Merhume Nuriye Geyikli’nin Oğlu, Tepebaşı Mahallesi Alimlerinden (Com Ali Namı İle Bilinen) Merhum Durmuş Ali Yeniçeri ‘Nin Damadı, Merhume Zekiye Geyikli 'Nin Eşi, K.Maraş Büyükşehir Belediyesinden Emekli Abdulhalük, İnönü Üniversitesinden Emekli Doçent Dr. Turabi, Tarım Krediden Emekli Müdür Fahri, Elbistan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Ahmet Muhtar Geyikli Kardeşlerin Babası, Esvet Yalçın, Saadet Karakoç, Ayşe Köşker, Vildan Karcı Kız Kardeşlerin Babası, Erhan Yalçın, Çelebi Karakoç, Muzaffer Köşker, Mustafa Karcı Bacanakların Kayın Babası,  26 Torun, 17 Torun Çocuğunun Dedesi, Naci, Merhum M.Hanifi,  Ali, Mustafa Geyikli Kardeşlerin Abileri, Merhume Neziha Karcı, Sabriye Potur Kız Kardeşlerin Abileri, Merhum Mehmet Karcı, Merhum İhsan Potur’un Kaynı, Merhum Osman Baki, Merhum Ahmet Muhtar, Hacı Mehmet, Hüseyin, Durmuş Ali Yeniçeri, Kardeşlerin Eniştesi, Merhume Nermin Akıl, Merhume Nergis Baloğlu, Hatice Yekta, Seher Küpeli, Elife Karagenç, Fadime Görgel, Selma Yanık Kız Kardeşlerin Eniştesi, Merhum Kadir Akıl, Merhum Mükremin Baloğlu, Muzaffer Yekta, Hacı Küpeli, Merhum Mehmet Karagenç, Merhum Alaattin Görgel, Celalettin Yanık Bacanakların Bacanağı, Uzun Çarşı Esnaflarından Köşker Hacı Mehmet Geyikli 86 Yaşında Vefat Etmiştir.
Cenaze Namazı  04/05/2019 Tarihinde Ulu Camii’nde  İkindi Namazına Takiben Cenaze Namazı Kılınarak Hocazade Mezarlığına Defnedilecektir. Kur’an’ı Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Selçuk Hamamı Karşısında Selçuk Apt. Kendi Hanelerinde Okunacaktır.
0544 240 46 55 Oğlu  Abdülhaluk Geyikli            
0533 422 74 97 Oğlu Turabi Geyikli
0535 893 17 30 Oğlu  Ahmet Muhtar Geyikli
0507 252 74 85 Damadı Muzaffer Köşker         
0543 285 03 88   Damadı  Çelebi Karakoç

 

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum

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Ahmet Arzu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SEMİH SEZER. İSTANBUL 2 hafta önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Mehmet pamir (izmir) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah

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Engin Baykal 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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ALİ KAYIRAN 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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