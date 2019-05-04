Uzun Çarşı Esnaflarından Merhum Köşker Turabi Ve Merhume Nuriye Geyikli’nin Oğlu, Tepebaşı Mahallesi Alimlerinden (Com Ali Namı İle Bilinen) Merhum Durmuş Ali Yeniçeri ‘Nin Damadı, Merhume Zekiye Geyikli 'Nin Eşi, K.Maraş Büyükşehir Belediyesinden Emekli Abdulhalük, İnönü Üniversitesinden Emekli Doçent Dr. Turabi, Tarım Krediden Emekli Müdür Fahri, Elbistan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Ahmet Muhtar Geyikli Kardeşlerin Babası, Esvet Yalçın, Saadet Karakoç, Ayşe Köşker, Vildan Karcı Kız Kardeşlerin Babası, Erhan Yalçın, Çelebi Karakoç, Muzaffer Köşker, Mustafa Karcı Bacanakların Kayın Babası, 26 Torun, 17 Torun Çocuğunun Dedesi,
Cenaze Namazı 04/05/2019 Tarihinde Ulu Camii’nde İkindi Namazına Takiben Cenaze Namazı Kılınarak Hocazade Mezarlığına Defnedilecektir. Kur’an’ı Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Selçuk Hamamı Karşısında Selçuk Apt. Kendi Hanelerinde Okunacaktır.
0544 240 46 55 Oğlu Abdülhaluk Geyikli
0533 422 74 97 Oğlu Turabi Geyikli
0535 893 17 30 Oğlu Ahmet Muhtar Geyikli
0507 252 74 85 Damadı Muzaffer Köşker
0543 285 03 88 Damadı Çelebi Karakoç
Mehmet Geyikli 86 Yaşında
Mehmet Geyikli 86 Yaşında
04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:01
Uzun Çarşı Esnaflarından Merhum Köşker Turabi Ve Merhume Nuriye Geyikli’nin Oğlu, Tepebaşı Mahallesi Alimlerinden (Com Ali Namı İle Bilinen) Merhum Durmuş Ali Yeniçeri ‘Nin Damadı, Merhume Zekiye Geyikli 'Nin Eşi, K.Maraş Büyükşehir Belediyesinden Emekli Abdulhalük, İnönü Üniversitesinden Emekli Doçent Dr. Turabi, Tarım Krediden Emekli Müdür Fahri, Elbistan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi Ahmet Muhtar Geyikli Kardeşlerin Babası, Esvet Yalçın, Saadet Karakoç, Ayşe Köşker, Vildan Karcı Kız Kardeşlerin Babası, Erhan Yalçın, Çelebi Karakoç, Muzaffer Köşker, Mustafa Karcı Bacanakların Kayın Babası, 26 Torun, 17 Torun Çocuğunun Dedesi,
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLE YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum