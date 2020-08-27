Aslen Tepebaşı mahallesinden merhum Arzu Yusuf ve Fatma Fidan’ın oğlu; Hatice, Gülistan, Perihan Halil İbrahim ve Müyesser Fidan kardeşlerin ağabeyi, Serpil, Sevil, Fatoş, Kenan ve Yusuf Fidan kardeşlerin babası, merhume Münibe Fidan’ın eşi, Mehmet Fidan vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Tepebaşı Yeni Camii’nde kılınarak, Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde 2 gün okunacaktır.
Not: Mümkün oldukça cenazenin 2 si 3 gibi arayın
Taziye için telefon: 0 538 858 14 21 – 0 537 390 16 98 oğlu Yusuf Fidan
Mehmet Fidan 68 yaşında
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:11
Aslen Tepebaşı mahallesinden merhum Arzu Yusuf ve Fatma Fidan’ın oğlu; Hatice, Gülistan, Perihan Halil İbrahim ve Müyesser Fidan kardeşlerin ağabeyi, Serpil, Sevil, Fatoş, Kenan ve Yusuf Fidan kardeşlerin babası, merhume Münibe Fidan’ın eşi, Mehmet Fidan vefat etmiştir.
Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allahım onu cennetine koysun. Mekânı cennet olsun. Sizlerin de başı sağ olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun arkadaşım mehmet nur içinde yatsın tüm ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun