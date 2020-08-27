Mehmet Fidan 68 yaşında

Aslen Tepebaşı mahallesinden merhum Arzu Yusuf ve Fatma Fidan’ın oğlu; Hatice, Gülistan, Perihan Halil İbrahim ve Müyesser Fidan kardeşlerin ağabeyi, Serpil, Sevil, Fatoş, Kenan ve Yusuf Fidan kardeşlerin babası, merhume Münibe Fidan’ın eşi, Mehmet Fidan vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Tepebaşı Yeni Camii’nde kılınarak, Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde 2 gün okunacaktır.

Not: Mümkün oldukça cenazenin 2 si 3 gibi arayın

Taziye için telefon: 0 538 858 14 21 – 0 537 390 16 98 oğlu Yusuf Fidan