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Mehmet Fidan 68 yaşında

Mehmet Fidan 68 yaşında
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Aslen Tepebaşı mahallesinden merhum  Arzu Yusuf ve Fatma Fidan’ın oğlu; Hatice, Gülistan, Perihan Halil İbrahim ve Müyesser Fidan kardeşlerin ağabeyi, Serpil, Sevil, Fatoş, Kenan ve Yusuf Fidan kardeşlerin babası, merhume Münibe Fidan’ın eşi, Mehmet Fidan vefat etmiştir. 


Cenazesi ikindi namazına  müteakip Tepebaşı Yeni Camii’nde kılınarak, Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.


Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde 2 gün okunacaktır.


Not: Mümkün oldukça cenazenin 2 si 3 gibi arayın


Taziye için telefon: 

0 538 858 14 21 – 0 537 390 16 98 oğlu Yusuf Fidan


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Mehmet Fidan 68 Yaşında
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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli ) 4 saat önce

Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allahım onu cennetine koysun. Mekânı cennet olsun. Sizlerin de başı sağ olsun.

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NURİ YALÇINÖZ 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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DERVİŞ DOĞAN 4 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 3 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Emine Saykin Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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ismail biber 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun arkadaşım mehmet nur içinde yatsın tüm ailesinin başı sağolsun

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