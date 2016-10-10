Karabekiroğullarından Fahriye ve Reşat Genç'in oğlu, Gülseren Genç'in eşi, Ömer ve Cihangir Genç'in babası, Eşref Ruşen ve Gülşen Genç'in ağabeyi, Melda Gür Genç'in kayınpederi, Ege Eren Genç’in dedesi, Esen Demirdaş ve Ceren Şahin’in amcası, Ferah Genç'in kayınbiraderi, Mehmet Emin Genç, 24 Eylül Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon: 0 533 454 40 44 Gülseren Genç.
MERHUM MEHMET EMİN GENÇ BEY EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.