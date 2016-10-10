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Mehmet Emin Genç

Karabekiroğullarından Fahriye ve Reşat Genç'in oğlu,

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Mehmet Emin Genç

Karabekiroğullarından Fahriye ve Reşat Genç'in oğlu, Gülseren Genç'in eşi, Ömer ve Cihangir Genç'in babası, Eşref Ruşen ve Gülşen Genç'in ağabeyi, Melda Gür Genç'in kayınpederi, Ege Eren Genç’in dedesi, Esen Demirdaş ve Ceren Şahin’in amcası, Ferah Genç'in kayınbiraderi, Mehmet Emin Genç, 24 Eylül Cumartesi günü vefat etmiştir.

Taziye için telefon: 0 533 454 40 44 Gülseren Genç.

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MEHMET GÜNEŞ [TEDAŞ] 3 ay önce

MERHUM MEHMET EMİN GENÇ BEY EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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mevlüt akın 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Cevdet ÜNAL 3 ay önce

Merhuma Allah tan rahmet,ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.CEVDET ÜNAL-ADANA

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