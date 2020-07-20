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Mehmet Eldeleklioğlu 74 Yaşında

Mehmet Eldeleklioğlu 74 Yaşında
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Güneşli Mahallesinden merhum M.Ali ve Nuriye Eldeleklioğlu ailesinin oğlu, merhum Latif Eldeleklioğlu, Suat, Nedim, Nihat ve Berrin Eldeleklioğlu kardeşlerin abisi, Mükremin ve Mekser Eldeleklioğlu'nun amcaoğlu Mehmet Eldeleklioğlu 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 21 Temmuz 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Gariplik Camii'nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 541 834 22 77 Suat Eldeleklioğlu 
0 545 422 33 46 Nihat Eldeleklioğlu 

 

 


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Mehmet Eldeleklioğlu 74 Yaşında
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Mesut APDİK balıkesir 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANINI CENNET EYLESİN AMİN

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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İbrahim Gövcecik 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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oktay vural 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Mehmet Erman (Hoca) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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NECDET DEGIRMENCIOGLU. 2 hafta önce

ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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