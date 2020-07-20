Mehmet Eldeleklioğlu 74 Yaşında

Güneşli Mahallesinden merhum M.Ali ve Nuriye Eldeleklioğlu ailesinin oğlu, merhum Latif Eldeleklioğlu, Suat, Nedim, Nihat ve Berrin Eldeleklioğlu kardeşlerin abisi, Mükremin ve Mekser Eldeleklioğlu'nun amcaoğlu Mehmet Eldeleklioğlu 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 21 Temmuz 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Gariplik Camii'nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 541 834 22 77 Suat Eldeleklioğlu
0 545 422 33 46 Nihat Eldeleklioğlu
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANINI CENNET EYLESİN AMİN