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Mehmet Doğanay 88 yaşında

Mehmet Doğanay 88 yaşında

Mehmet Doğanay 88 yaşında

Aslen Afşin ilçesine bağlı Ortaklı (Mehre) Mahallesi’nden Elbistan’da ikamet eden Nahide Doğanay’ın eşi, Adil, Akif ve Mustafa Doğanay kardeşlerin babası, Kadir Doğanay’ın kardeşi Kara Mazı lakabı ile tanınan Mehmet Doğanay vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Esentepe Mahallesi Yeşilova Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi, Yılmaz Terzi Cadesi Aydın Ekmek fırını karşısındaki kendi hanesinde okuncaktır. 

Taziye için telefon:  0546 405 5780 oğlu Mustafa.

 


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Hüseyin önat 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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YUSUF KOZANOĞLU 6 saat önce

Ebedi aleme göç ederek hakkın rahmetine kavuşan merhumeye yüce Allah'tan rahmet kederIi aiIesine yakınlarına sevenlerine sabır dilerim merhumun yeri nur mekanı cennet oIsun. Başınız sağ oIsun (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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