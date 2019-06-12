Mehmet Doğanay 88 yaşında

Aslen Afşin ilçesine bağlı Ortaklı (Mehre) Mahallesi’nden Elbistan’da ikamet eden Nahide Doğanay’ın eşi, Adil, Akif ve Mustafa Doğanay kardeşlerin babası, Kadir Doğanay’ın kardeşi Kara Mazı lakabı ile tanınan Mehmet Doğanay vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Esentepe Mahallesi Yeşilova Cami’inde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi, Yılmaz Terzi Cadesi Aydın Ekmek fırını karşısındaki kendi hanesinde okuncaktır.
Taziye için telefon: 0546 405 5780 oğlu Mustafa.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun