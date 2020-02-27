Mehmet Doğan 84 yaşında

Güblüceli Merhum Hacı Bektaş Doğan ve Hatun Doğan’ın oğlu; merhum Ahmet ve Ayşe Doğan’ın damadı; merhum Hüseyin,Mustafa, Ahmet Doğan ve Remziye Üstün'ün kardeşleri, esnaf Adnan Menderes, Öğretmen Hacı Ahmet Doğan'ın; Tahir, Şahin, Fakı, Mustafa, Mehmet Ali Doğan, Hatun, Ayşe ve Emine kardeşlerin babası, Fazlı Doğan'ın Eniştesi, Faruk Karakalaycı, Fatih Köker ve Gökhan Atakan’ın kayınbabaları Mehmet Doğan vefat etmiştir.

Cenaze 27 Şubat 2020 Perşembe İkindi namazına müteakip Kızılcaoba yeni camiinde namazı kılınarak Güblüce köyü mezarlığına defnedilecektir.

Kur’ an- ı Kerim’i Güblüce Köyü'nde kendi hanesinde okunacaktır.

Oğlu Eski muhtar Tahir 0552 674 49 90

Oğlu Şahin 0535 571 56 77

Oğlu Adnan Menderes 0535 244 76 30

Oğlu Fakı 0539 252 57 74

Oğlu Hacı Ahmet 0536 239 83 15

Oğlu Mustafa 0506 394 29 21

Oğlu Mehmet Ali Doğan 0544 801 34 32