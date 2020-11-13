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Mehmet Doğan 74 yaşında

Mehmet Doğan 74 yaşında

Mehmet Doğan 74 yaşında
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Afşin’e bağlı Alemdar Mahallesi’nden Cuma ve Fatma Doğan ailesinin oğlu, Ali, Bayram ve Asef Doğan ile Ayşe Peker, Hatice Kılınç ve Döndü Erdoğan kardeşlerin kardeşi, Bahri, Cuma, Doğan ve Fuat Doğan ile Gönül Özer, Gülşen Kılınç ve Fatma Doğan kardeşlerin babası Mehmet Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Kasım Cuma günü Cuma namazına müteakiben Alemdar Mahallesi’nde toprağa verilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, cezaevi üstü Taşoluk mevkiinde Altınkoza Konutları kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

0542 596 8944 oğlu Bahri

0541 303 5846 oğlu Fuat

0536 463 7255 oğlu Doğan


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