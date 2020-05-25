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Mehmet Doğan 60 yaşında,

Mehmet Doğan 60 yaşında,

Mehmet Doğan 60 yaşında,
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 Kızılcaoba mahallesinden Arif ve Fadime Doğan ailesinin oğlu, Ahmet ve Hatice Erbaş ailesinin damadı,  Ali Doğan, Halil İbrahim Doğan, Ayfer Ekici ve Şefika Özer kardeşlerin kardeşi,  Arif Doğan, Kevser Doğan ve Hülya Halaç kardeşlerin babası,  Çağrı Halaç'ın kayınbabası,  Mehmet Doğan 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesinde kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
0 544 447 20 19 oğlu Arif
0 542 506 02 49 kardeşi Halil İbrahim Doğan

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HÜSEYİN ÖNAT 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Esra Çiçek Yarım 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah...

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Mehmet Adsal 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun

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Osman efeoglu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Adem Bişkin 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun

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Mustafa yüce 8 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mehmet Erman (Hoca) 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Mükremin Akdaş 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar dilerim.

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