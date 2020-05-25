Mehmet Doğan 60 yaşında,
Mehmet Doğan 60 yaşında,
25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:18
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar dilerim.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.