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Mehmet Dal 72 yaşında

Mehmet Dal 72 yaşında

Mehmet Dal 72 yaşında

Çiçek Mahallesinden merhum Hüseyin ve Elif Dal ailesinin oğlu, Anişe Dal’ın eşi, Samet, merhum Fatih, Sedat, Fatmagül, Hüseyin ve Mehtap kardeşlerin babaları, Fadime, Leman, Müker, Hatice, Ülbiye, Ali, Ayşe ve Erol kardeşlerin kardeşi, Mehmet Dal, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 8 Aralık 2019 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi 8 Aralık 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakip İzmir Menderes Gölcükler Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i İzmir Menderes’te kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 536 962 57 33 oğlu Samet,

O 535 703 74 59 oğlu Sedat,

0 539 776 3929 oğlu Hüseyin,

0 536 685 87 30 kardeşi Müker,

0 532 597 27 88 kardeşi Ali,

0 542 316 28 72 kardeşi Erol.


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