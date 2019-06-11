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Mehmet Cingöz

Mehmet Cingöz

Mehmet Cingöz

Akbayır Mahallesi Duranlar kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Hacı Rahime Cingöz ailesinin oğlu Hasan, Halil İbrahim, Seher ve Hacer Cingöz kardeşlerin abisi emekli öğretmen Sevim Cingöz’ün eşi Gökçen ve Selcen Cingöz kardeşlerin babaları Akbayır eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Cingöz ve Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ahmet Cingöz’ün amcasının oğlu emekli öğretmen Mehmet Cingöz ikamet ettiği Balıkesir’de 10 Haziran 2019 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11 Haziran 2019 tarihinde Balıkesir’de toprağa verilecektir.

Taziye için telefon:

0 542 224 12 50 kardeşi Hasan Cingöz,

0 530 560 23 93 kardeşi H.İbrahim Cingöz,

0 541 773 93 40 M.Ali Cingöz,

0 505 272 56 66 Ahmet Cingöz.


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Şerif Uzman 5 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet, muhterem arkadaşım Mehmet Ali Cingöz nezdinde tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Mekanı cennet olsun inşAllah. Şerif Uzman

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Hüseyin önat 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Fatih DARENDELİ 5 saat önce

"YA RÂB! RAHMET EYLE. RAHMET'İN İLE MUAMELE EYLE BU GÜZEL İNSANA."
BALIKESİR SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIĞIM YILLARDA TANIŞMIŞTIM. BEYEFENDİLİĞİ İLE BIRAKTIĞI YAKINLIĞI İLE TANIMIŞTIM.

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Yilmaz Kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Fatih dogan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hasan Hüseyin Şahin 3 saat önce

Allah rahmetiyle muamele eylesin

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Hasan. Bütün 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınların bası sağolsun

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