Akbayır Mahallesi Duranlar kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Hacı Rahime Cingöz ailesinin oğlu Hasan, Halil İbrahim, Seher ve Hacer Cingöz kardeşlerin abisi emekli öğretmen Sevim Cingöz’ün eşi Gökçen ve Selcen Cingöz kardeşlerin babaları Akbayır eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Cingöz ve Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ahmet Cingöz’ün amcasının oğlu emekli öğretmen Mehmet Cingöz ikamet ettiği Balıkesir’de 10 Haziran 2019 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11 Haziran 2019 tarihinde Balıkesir’de toprağa verilecektir.

Taziye için telefon:

0 542 224 12 50 kardeşi Hasan Cingöz,

0 530 560 23 93 kardeşi H.İbrahim Cingöz,

0 541 773 93 40 M.Ali Cingöz,

0 505 272 56 66 Ahmet Cingöz.