Mehmet Çiçek 87 yaşında,

Söğütlü mahallesinden Mehmet Ali Çiçek ve Elif Çiçek ailesinin oğlu, Gülhanım Çiçek'in eşi, Mehmet Ali Çiçek, Merhum Metin Çiçek, Cuma Çiçek, Güler Biber, Reyhan Uğur ve Elbistan Devlet Hastanesi Personeli Çetin Çiçek kardeşlerin babası, Kars'lı Mehmet namı ile anılan Mehmet Çiçek uzun zamandır geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vefat etmiştir. Cenazesi 15 Nisa'n 2020 Çarşamba günü saat 13.00 da Sögütlü camisinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
Oğlu Çetin Çiçek:0544 242 46 25