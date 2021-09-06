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Mehmet Çevik

Mehmet Çevik
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Mehmet Çevik

Merhum Galip Çevik  ve İsmet Çevik'in oğlu, merhum Galip , Dinçer , İbrahim Ethem Çevik'in babası, Vahide Çevik'in eşi, Adnan Çevik, Mevlüt Çevik, Münevver Kömekoz'un kardeşleri, Mustafa Kömekoz'un kayınbiraderi  Mehmet Çevik ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 7 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camiin'de cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an'ı Kerim-i kardeşi Adnan Çevik'in kendi hanesinde okunacaktır. ( Pınarbaşı Mahallesi, Bozkurtbey Caddesi Güneş Sitesi C blok Kat:1 ,Elbistan Pınarbaşı Ortaokulu yanı)

 Taziye Telefonu : Tel: 0542 421 12 41  kardeşi Adnan Çevik

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çevik
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