Elbistan eski çarşı esnaflarından merhum Bekir ve Hasan Çelik kardeşlerin abisi, Hatice Çelik’in eşi, Mahmut, Doğan, Celal, Durdane ve Selahattin kardeşlerinin babası, Darende’de ikamet eden Mehmet Çelik tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2019 Cuma günü cuma namazına müteakip Darende Somuncu Baba Camiinden kaldırılarak Yavuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gaziköy Mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0505 825 0787 kardeşi Hasan Çelik
0538 438 7260 oğlu Mahmut Çelik
Mehmet Çelik 81 yaşında
Mehmet Çelik 81 yaşında
09 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
Elbistan eski çarşı esnaflarından merhum Bekir ve Hasan Çelik kardeşlerin abisi, Hatice Çelik’in eşi, Mahmut, Doğan, Celal, Durdane ve Selahattin kardeşlerinin babası, Darende’de ikamet eden Mehmet Çelik tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2019 Cuma günü cuma namazına müteakip Darende Somuncu Baba Camiinden kaldırılarak Yavuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gaziköy Mahallesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun.
Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun inşAllah...
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah