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Mehmet Çelik 81 yaşında

Mehmet Çelik 81 yaşında

Mehmet Çelik 81 yaşında

Elbistan eski çarşı esnaflarından merhum Bekir ve Hasan Çelik kardeşlerin abisi, Hatice Çelik’in eşi, Mahmut, Doğan, Celal, Durdane ve Selahattin kardeşlerinin babası, Darende’de ikamet eden Mehmet Çelik tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2019 Cuma günü cuma namazına müteakip Darende Somuncu Baba Camiinden kaldırılarak Yavuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Gaziköy Mahallesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0505 825 0787 kardeşi Hasan Çelik
0538 438 7260 oğlu Mahmut Çelik

 

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Osman AVCI 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun.

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İsmail bekem 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun inşAllah...

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