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Mehmet Boyraz 77 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Abdullah-Hatice Boyraz ailesinin oğlu

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Mehmet Boyraz 77 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Abdullah-Hatice Boyraz ailesinin oğlu, Hüseyin-Faika Aydın ailesinin damadı, Hacer Boyraz’ın eşi, Cuma, Anişe, Habibe, Şâdiye ve Ahmet Boyraz kardeşlerin kardeşi, Yaşar Küpeli, sanayi esnafından Bilal, Murat, Abdullah ve Fatih Boyraz kardeşlerin babası, Nuri Küpeli’nin kayınbabası, EÜAŞ personeli Mehmet Boyraz, 15/01/2017 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi kendi hanesinden okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Abdullah; 0 542 786 14 74,

Oğlu Bilal; 0 542 822 08 33,

Oğlu Murat; 0 544 499 04 29,

Oğlu Fatih; 0 544 622 36 61.

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 57 dakika önce

Merhum Mehmet Boyraz'a Allah'tan rahmet;kederli ailesine,çocuklarına,eş-dost ve akrabalarına başsağlığı dilerim.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 54 dakika önce

Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim.

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