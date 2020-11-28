Mehmet Baki Pıçak 63 yaşında

Güvercinlik mahallesinden merhum Kıyan ve Nevruz Pıçak’ın oğlu, Fadime Pıçak’ın eşi, Cuma, Kıyan ve Ziya Pıçak kardeşlerin babaları, Hacı, Bekir, Erol ve Mehmet kardeşlerin abileri, Mehmet Baki Pıçak Vefat Etmiştir. Cenazesi 28 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat: 13.30 Güvercinlik mahalle mezarlığında namazı kılınarak defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi paşalık camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları :
Oğlu Cuma 0506 860 34 59
Oğlu Kıyan 0544 565 14 53
Oğlu Ziya 0546 634 53 31
Kardeşi Erol 0505 358 04 03
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun