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Mehmet Baki Pıçak 63 yaşında

Mehmet Baki Pıçak 63 yaşında
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Güvercinlik mahallesinden merhum Kıyan ve Nevruz Pıçak’ın oğlu, Fadime Pıçak’ın eşi, Cuma, Kıyan ve Ziya Pıçak kardeşlerin babaları, Hacı, Bekir, Erol ve Mehmet kardeşlerin abileri, Mehmet Baki Pıçak Vefat Etmiştir. Cenazesi  28 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat: 13.30 Güvercinlik mahalle mezarlığında namazı kılınarak  defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi paşalık camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları :
Oğlu Cuma 0506 860 34 59
Oğlu Kıyan 0544 565 14 53
Oğlu Ziya 0546 634 53 31
Kardeşi Erol 0505 358 04 03


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Mehmet Baki Pıçak 63 Yaşında
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Şaban dogan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Muammer yıldırım 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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TAHSİN KUL 5 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, başta Erol hocam olmak üzere tüm yakınlarının başı sağ olsun.

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Ahmet Arzu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun

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Etem KUL 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Musa yıldırım 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HACI DURDU EKİCİ 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar diliyorum. Biz senden razıydık Allah ta senden razı olsun

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