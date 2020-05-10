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Mehmet Aytaç 86yaşında

Mehmet Aytaç 86yaşında
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Taşburun Mahallesinden Merhum Musa ve Hatice Aytaç ailesinin Oğlu, Çiçek Mahallesinden Merhum Yusuf ve Basey Paksoy ailesinin Damadı,Hanife Aytaçın Eşi, merhum Ali, Fadime, Makbule ve Şefika Kardeşlerin Kardeşi, Musa, Murat,Gültekin,Hatice, Nuray ve Ülkü Aytaç kardeşlerin babası, Sefer Aydın, Adem Bişkin ve Hüseyin Yıldız'ın Kayınpederi, Ömer Paksoy, Hasan Paksoy ve Hamit Paksoy Kardeşlerin Eniştesi, Mehmet Aytaç vefat etmiştir.
Cenazesi 10.05.2020  Pazar günü Öğle Namazına Müteeakip Taşburun Mahallesinde Defnedilecektir. Taziye İçin Telefon Numaraları 
0 541 402 95 60 Oğlu Musa,
0 544 481 05 56 Oğlu Gültekin,
0 544 540 74 02 Oğlu Murat

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