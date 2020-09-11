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Mehmet Aydın

Mehmet Aydın
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Mahmut, Gülistan, Mustafa, Suna, Kalender ve Elif kardeşlerin babaları, Perihan, Gülşen ve  Emel eltilerin kayınbabaları, Mustafa, Yeşim, Fatma, Yelda, Fulya, Neşe, Onur, Aziz, Şebnem, Seda, Hüseyin, Serdar, Bilge, Alimert, Burçin dedeleri, Mehmet Aydın 10 Eylül 2020 tarihinde vefat etmiştir.


Cenazesi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.


Taziye için telefonlar:


0 546 278 91 04 oğlu Kalender,


0 533 720 42 64 oğlu Mahmut,


0 543 229 89 77 torunu Mustafa.


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Mehmet Aydın
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