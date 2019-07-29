Aslen Taşburun Mahallesi’nden Sefer ve Makbule Aydın’ın oğlu, Müzeyyen Aydın’ın eşi, Leyla, Ayla, Arzu ve Tunahan kardeşlerin babası, sanayi esnaflarından Fikri, Şükrü ve Cuma Aydın’ın kardeşi, çarşı esnaflarından Nejmettin Aydın’ın damadı, Mehmet, Yunus ve Hüseyin Aydın kardeşlerin eniştesi Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan Mehmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip namazı kılınarak Şeyh Adil Mezarlığı’na (2.kısım) defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Taziye Evi’nde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0533 743 8927 Hüseyin Aydın
0542 591 3911 Fikri Aydın.
Allah rahmat etsin kalanlara sabır versin