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Mehmet Aydın

Mehmet Aydın

Mehmet Aydın
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Aslen Taşburun Mahallesi’nden Sefer ve Makbule Aydın’ın oğlu, Müzeyyen Aydın’ın eşi, Leyla, Ayla, Arzu ve Tunahan kardeşlerin babası, sanayi esnaflarından Fikri, Şükrü ve Cuma Aydın’ın kardeşi, çarşı esnaflarından Nejmettin Aydın’ın damadı, Mehmet, Yunus ve Hüseyin Aydın kardeşlerin eniştesi Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan Mehmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip namazı kılınarak Şeyh Adil Mezarlığı’na (2.kısım) defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Taziye Evi’nde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0533 743 8927 Hüseyin Aydın

0542 591 3911 Fikri Aydın.

 


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Adem dal 4 hafta önce

Allah rahmat etsin kalanlara sabır versin

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mükremin akdaş 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun .Tüm Aydın ailesine sabırlar dilerim.Medineli kardeşim Allah ın rahmeti Peygamber Efendimizin Şefatı üzerine olsun.

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Ali Akarsu 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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cuma eser 4 hafta önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Ahmet 4 hafta önce

Allah'ım rahmet eylesin mekânı cennet olsun kederli ailesine sabır lar versin başınız sağ olsun

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Mevlüt ÇANAK 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!

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TAHSİN ÖZTUNÇ 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun,bütün yakınlarının başı sağolsun.

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yener usta 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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