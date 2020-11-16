Çarşı esnafların dan Mustafa Bedri Zekeriya Sait atasayar ve gül Efeoğlu Hatice doğan kardeşlerin babası Hikmet Efeoğlu ve hulusi doğan ın kayınpederi çarşı esnaflarından Mehmet Atasayar vefat etmiştir..cenazesi 17 Kasım 2020 Salı günü öğlen namazına müteakiben kızılcaoba yeni cami den alınarak ketmenler mezarlıgına defnedilecektir.. Taziye telefonları Mustafaa/0533 422 44 19 Bedri/0545 342 62 99 Zekeriya/0542 413 73 70 Said/0533 737 48 36 damadı Hulusi /0507 484 75 46
Mehmet Atasayar 95 yaşında
16 Kasım 2020 Pazartesi 21:41
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Son Yorumlar
- Merhum Hayrullah Ekici ye Allah'tan...
- Allah rahmet eyleye,mekanı cennet makamı...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin.
- Allah rahmet eylesin, kabrini pür nûr...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin.