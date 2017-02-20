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Mehmet Aslan 90 yaşında

Ekinözü Alişar mahallesinden Camilikoz mezrasından olup, Kahramanmaraş'ta ikamet eden Ömer Aslan'ın oğlu,

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Mehmet Aslan 90 yaşında

Ekinözü Alişar mahallesinden Camilikoz mezrasından olup, Kahramanmaraş'ta ikamet eden Ömer Aslan'ın oğlu, Mehmet Tuğrul'un damadı, eski Demirlik köyü muhtarı Yunus, merhum Mustafa ve Ali Aslan ile Sultan, merhume Ayşe, Fatma ve Cemile kardeşlerin kardeşi,  Mehmet, Salih, Fatma ve Nazife Aslan kardeşlerin babası, Mamili Mehmet namı ile anılan Mehmet Aslan, 20 Şubat 2016 günü Kahramanmaraş'ta vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kahramanmaraş Serintepe Mahallesi Sait Çakmakcı Camiinde ikindi namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kahramanmaraş Serintepe Yayla Camisi taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 537 216 98 89 oğlu Mehmet Aslan,

0 535 831 66 98 oğlu Salih Aslan,

0 506 466 07 16 damadı Ekrem Kahraman,

0 539 599 48 62 damadı Cuma Demir.

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