Kalealtı Mahallesinden Merhum Ömer ve Merhume Emine Alkılınç'ın oğlu. Merhum Halil Merhum Zeki Merhum Duran Ayşe ve Döndü kardeşlerin kardeşi, Elbistan Esnaflarından Ömer, Zekeriya, Oktay, Süreyya Üstün, Fadime Güneş ve Tuğba Gürün'ün babası Mehmet Alkılınç (61) vefat etmiştir.
Cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip Kalealtı Mahallesinde kılınarak Kalealtı Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kalealtı Mahallesinde kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Ömer Alkılınç 543 692 33 35
Zekeriya Alkılınç 541 345 56 46
Oktay Alkılınç 542 457 07 46