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Mehmet Ali Özer 80 Yaşında 

Mehmet Ali Özer 80 Yaşında 
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Mehmet Ali Özer 80 Yaşında 

Aslen Afşin ilçesinin Çoğulhan mahallesinden Hafız Mustafa ve Fadime Özer ailesinin oğlu, Miktat, Savaş, Mehmet, Hacer, Aysel, Adile, Zübeyde, Hafize ve Döndü kardeşlerin babası, Mehmet Kara, Mehmet Ali Kuzu, Ahmet Gül, İzzet Kuzu, Tarık Kaan Yılmaz ve Burhan Çiçek bacanakların kayınbabaları, Döndü Özer, Sultan Kuzu, Suna Demir kardeşlerin kardeşi Mehmet Ali Özer 24 Ağustos 2021 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ağustos 2021 Salı günü öğlen namazından sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmiştir..

Kur'anı Yeşilyurt Mahallesi Elittepe Armada sitesi karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0542 675 03 72 Oğlu Savaş 

0542 352 83 79 Oğlu Mehmet 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Özer 80 Yaşında
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