Mehmet Ali Kişif 68 yaşında
01 Aralık 2020 Salı 22:32
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.