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Mehmet Ali Kişif 68 yaşında

Mehmet Ali Kişif 68 yaşında
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Elbistan esnaflarından merhum Şevket Kişif’in oğlu, Merhum Nacati Kişif’in yeğeni, TKİ’ den emekli merhum Mustafa, Şenel, Habibe, Sevim, Güllü, Cuma ve Salih Kişif kardeşlerin kardeşi, Merhum Ambarcıklı Mustafa Avşaroğlu’nun damadı, Perihan Kişif’in eşi, Cenk, Şevket Fülya Kişif kardeşlerin babası, çarşı esnaflarından merhum Ali, Mehmet, Ömer, Murat, Cumhur, Hacer ve Kemal Kişif’in amca çocukları, Mükremin ve Kemal Özcan'ın dayı çocukları, Fatih, Fahri, Fehmi ve Şevket Kişif'in amcaları, Karayollarından emekli Mehmet Ali Kişif vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Aralık 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip ulu camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
 Taziyesi Hocazade Camii yanındadır. 
Taziye için telefonlar 
0533 026 43 78 Cenk Kişif oğlu
0530 611 19 78 Şevket Kişif oğlu
0546 456 98 90 kardeşi Salih 
0533 260 43 73 amcaoğlu Murat

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Ahmet Muhtar GEYİKLİ 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Ali Akarsu Istanbul 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Emine Saykin Almanya 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Osman EFEOGLU 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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