Mehmet Ali Hayta 81 yaşında

Çiçek mahallesinden Hasan ve Arap Hayta ailesinin oğlu, Recep Hayta'nın kardeşi, Süleyman Tuğcu, Ali Osman Tuğcu ve Mehmet Tuğcu'nun eniştesi, Kadir, Hasan, Mehmet, Dürüye, Ayfer, Bedriye, Maksude, Ayşe, Fadime ve Ahsenur kardeşlerin babası, Emekli Öğretmen Ali Pıçak, sıhhi tesisatcı Hamit Özgenç, Doğan Tatar, Arif Durmaz ve Mutlu Taşdemir'in kayınbabası, Akif Durmaz ve Berber Ömer Erdal'ın dayısı, İsmail, İbrahim ve Zeki Hayta'nın dedesi Mehmet Ali Hayta vefat etmişir. Cenazesi 8 şubat 2020 cumartesi günü ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılımarak çiçek mezarlığına defnedilecektir. Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0545 354 03 47 oğlu Hasan

0543 231 15 24 oğlu Kadir

0536 037 91 23 oğlu Mehmet