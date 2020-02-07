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Mehmet Ali Hayta 81 yaşında

Mehmet Ali Hayta 81 yaşında
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 Mehmet Ali Hayta 81 yaşında

Çiçek mahallesinden Hasan ve Arap Hayta ailesinin oğlu, Recep Hayta'nın kardeşi, Süleyman Tuğcu, Ali Osman Tuğcu ve Mehmet Tuğcu'nun eniştesi, Kadir, Hasan, Mehmet, Dürüye, Ayfer, Bedriye, Maksude, Ayşe, Fadime ve Ahsenur kardeşlerin babası, Emekli Öğretmen Ali Pıçak, sıhhi tesisatcı Hamit Özgenç, Doğan Tatar, Arif Durmaz ve Mutlu Taşdemir'in kayınbabası, Akif Durmaz ve Berber Ömer Erdal'ın dayısı, İsmail, İbrahim ve Zeki Hayta'nın dedesi Mehmet Ali Hayta vefat etmişir. Cenazesi 8 şubat 2020 cumartesi günü ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılımarak çiçek mezarlığına defnedilecektir. Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
0545 354 03 47 oğlu Hasan 
0543 231 15 24 oğlu Kadir
0536 037 91 23 oğlu Mehmet

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Mehmet Ali Hayta 81 Yaşında
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SEMİH SEZER İSTANBUL 6 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET ,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Onur YEKTA 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Müker dal 5 saat önce

MAMET abimize Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesinin başı sağolsun

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MUTTALİP TÜRK 5 saat önce

Memet agbiye yüce mevlamda rahmet diler tüm sevenlerine sabirlar dilerim mekani cenneti agla olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yıldırım ak 4 saat önce

M.Ali Amcaya Allah'tan rahmet diliyorum. Başta evlatları olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köyümüzün sembol isimlerinden biri daha göç etti ha, mekanı Cennet olsun.

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