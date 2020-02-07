Mehmet Ali Hayta 81 yaşında
07 Şubat 2020 Cuma 21:45
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
MAMET abimize Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesinin başı sağolsun
Memet agbiye yüce mevlamda rahmet diler tüm sevenlerine sabirlar dilerim mekani cenneti agla olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
M.Ali Amcaya Allah'tan rahmet diliyorum. Başta evlatları olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köyümüzün sembol isimlerinden biri daha göç etti ha, mekanı Cennet olsun.
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET ,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.